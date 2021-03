Em Meriti, a ação está prevista para acontecer até o mês de agosto PMSJM

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 19:21

Secretaria de Saúde de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, vem promovendo, ao longo deste mês, a Campanha de vacinação antirrábica animal 2021. A última edição foi realizada no centro do município, já as próximas datas serão divulgadas de acordo com o cronograma que ainda será definido, sempre às quintas-feiras, das 9h às 15h.

Os Pets de estimação que estão sendo levados aos postos receberam imunizantes contra raiva, um problema fatal em quase 100% dos casos e que pode também afetar o ser humano, uma preocupação a mais para que os cuidados se redobrem no combate e prevenção da doença.



Em Meriti, a ação está prevista para acontecer até o mês de agosto.



Campanha de vacinação em casa para protetores e cuidadores que tenham 10 ou mais animais PMSJM

Vacinação antirrábica em casa



No município, também acontece a campanha de vacinação em casa para protetores e cuidadores que tenham 10 ou mais animais, sejam eles da família ou para adoção. O trabalho, que é acompanhado pelo vereador Magrão Nobre, presidente da Comissão de Proteção dos Animais da cidade, acontece semanalmente, até julho deste ano, e conta com o apoio da clínica veterinária Rio Vet e com o Centro Educacional de Medicina Veterinária (Cemev).



Na primeira visita à Engenheiro Belford, a equipe da prefeitura se deparou com um cãozinho de rua, que foi vacinado. “Bombom”, como foi apelidado carinhosamente, acompanhou a equipe durante toda a operação e comovido, Felipe, auxiliar veterinário da Vigilância Sanitária do município, resgatou o animalzinho com um lar temporário. “Impossível não se encantar com o cachorrinho que, na verdade, escolheu a nossa equipe. Uma honra”, disse Felipe. Já na segunda visita, um lar com 42 gatos em São Matheus, foi visitado e todos os bichos foram vacinados.



medidas preventivas estão sendo tomadas por parte dos agentes sanitários, como o uso de máscara e o distanciamento social. Mas é fundamental que a população não deixe de tomar todos os cuidados e, se possível, compareça até os postos de vacinação com apenas um responsável por animal.



A prefeitura ressalta que, diante do cenário de pandemia da Covid-19, todas as medidas preventivas estão sendo tomadas por parte dos agentes sanitários, como o uso de máscara e o distanciamento social. Mas é fundamental que a população não deixe de tomar todos os cuidados e, se possível, compareça até os postos de vacinação com apenas um responsável por animal.