DEAM) de violência doméstica. Segundos os agentes, ele foi capturado no bairro de Vilar dos Teles, após cruzamento de dados do setor de inteligência. Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher () de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, prenderam um homem, que não teve a identidade divulgada, acusado deSegundos os agentes, ele foi, após cruzamento de dados do setor de inteligência.

De acordo com a Lei Maria da Penha, Violência Doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Contra o acusado foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Por fim, ele foi encaminhado ao sistema prisional.



