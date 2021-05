Sirenes de emergência localizada no bairro de Vilar dos Teles recebe manutenção Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 09:05

A Secretaria de Proteção ede São João de Meriti realizou ade uma das suas 12localizada na Rua Itacaré, bem na esquina com a Rua Itapira, no bairro de. A pasta reforçou que técnicos testaram e aprovaram o serviço, além de realizar o reposicionamento e limpeza do pluviômetro.

Em alerta 24h, a pasta mantém equipes de prontidão para acionar as sirenes diretamente da sede da Defesa Civil ou mesmo manualmente, informando a população, com o máximo de antecedência, em caso de possibilidade de deslizamentos de terras nas áreas mapeadas como risco alto e muito alto.



Há poucas semanas, a pasta já havia feito a reposição da sirene da Praça da Bandeira, também em Vilar dos Teles. O dispositivo estava localizado na Rua Montevidéu e foi reinstalado no dia 17 na Rua Quartzo, no Parque Alian. Com isso, ele passou a abranger as áreas de risco das ruas Maués, Ingá, Joaquim Nabuco, Tântalo, Quartzo e a Rua da Ligação.



Alerta SMS



A Secretaria de Proteção e Defesa Civil informa que, por meio de um simples e gratuito cadastro, a população pode ser informada em tempo real sobre eventos de emergência, como por exemplo, um deslizamento de terra ou alagamento. Para isso, basta que o meritiense envie seu CEP via SMS para o número 40199. Mantenha-se informado!