Meriti retoma nesta segunda-feira aulas presenciais em 4 unidades da rede municipal

A Secretaria dede São João de Meriti , na Baixada Fluminense, dará início ao plano de retomada dasnas escolas da, nesta segunda-feira (17). A pasta informa que, neste primeiro momento, o retorno será em quatro unidades, avançando a cada 15 dias para aumentar gradativamente o número de escolas em bairros distintos do município.

Para que a volta às aulas ocorra de maneira segura, a Prefeitura reforça que todas as unidades escolares foram higienizadas seguindo o protocolo de segurança elaborado pela pasta, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.



Confira as quatro primeiras unidades que retornarão com aulas presenciais, nesta segunda (17), em Meriti:



A Escola Municipal Prof. Jansen Pereira de Melo e o Ciep 180 (municipalizado) Presidente João Goulart receberão as turmas do 2º, 5º e 9° anos. A Escola Municipal Iracema Campos de Queiroz iniciará com o 2º e 5º anos e a Escola Municipal Casimiro de Abreu com 2º, 5º e 8° anos.



Medidas de prevenção à covid-19



Durante quatro dias, os profissionais da Educação das unidades que irão retomar às aulas presenciais participaram de treinamentos intensivos sobre condutas no cenário da covid-19 e sobre as regras de ouro para lidar com as dificuldades e dúvidas do dia a dia desse novo normal.



A Prefeitura reforçou que o retorno será de forma facultativa e opcional, ou seja, pais, responsáveis e alunos maiores de idade poderão optar se retornarão às atividades presenciais ou se permanecerão estudando de forma remota.

