Publicado 18/05/2021 17:47

Após análise dos números dana cidade, o prefeito e autoridades determinaram quais medidas precisam ser mantidas, retiradas ou alteradas nos decretos que estão auxiliando no combate à doença em São João de Meriti . Com período de vigência até 00h do dia 24/5/21, oapresentou as recentes mudanças na cidade, bem como horários e medidas a serem adotadas.

- Bares, lanchonetes e restaurantes: Funcionamento até 1h, podendo admitir novos clientes até 23h, respeitando o distanciamento de mesas de pelo menos 1,5 metro.

- Comércio em geral (não essencial): segue operando das 8h às 18h também com redução de 30% da capacidade.

- Templos religiosos, shoppings e centros comerciais: passam a operar com redução de 30% da capacidade.

- Espaços de eventos, salões e casas de festas: Redução em 50% do público e funcionar até no máximo 1h.

- Academias: o público deve ser reduzido em 30%, de preferência com agendamento.



Penalidades



As penalidades para quem descumprir as medidas seguem mantidas, baseadas nos artigos 268 (infração de medida sanitária preventiva) e 330 (desobediência civil), ambos do Código Penal, além de advertências, cancelamento de alvarás e outras medidas.

