Por O Dia

Publicado 21/06/2021 20:20 | Atualizado 21/06/2021 20:23

Node hoje, dia 21/06, o município de São João de Meriti registrou vinte e quatro novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo,casos positivos da doença. O número de óbitos,, contabilizou seis novos casos nesta atualização.

Ao todo, 8.583 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 106 e podem ser descartados 5251 casos.



Em atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que marcou 40%, neste vigésimo primeiro dia do mês.



Vacinômetro



Até o momento, 114.067 meritienses pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados. O grupo dos imunizados é formado por profissionais da saúde com mais de 21 anos que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus, pessoas institucionalizadas (que residem em asilos - com 60 anos de idade ou mais), cuidadores e pessoas institucionalizadas com deficiência e meritienses com mais de 50 anos.



Amanhã (22), é a vez dos meritienses com 50 anos ou mais serem vacinados. O atendimento acontece das 8h às 15h.