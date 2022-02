Material encontrado e apreendido pelo 21º BPM - Divulgação

Publicado 14/02/2022 19:08

Policiais Militares do 21°BPM prenderam em flagrante um homem com uma motocicleta roubada no bairro São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A identidade do indivíduo não foi divulgada.



Segundo a PM, a ação foi realizada durante patrulhamento de rotina na região.



Com ele foram apreendidos um rádio transmissor e grande quantidade de drogas.



A equipe encaminhou a moto produto de roubo e o acusado a 64ªDP (São João de Meriti) para registro.