2ª fase da pré-matrícula na rede municipal de ensino de São João de Meriti já começouDivulgação/ PMSJM

Publicado 15/02/2022 12:00

A Secretaria de Educação de São João de Meriti abriu, nesta segunda-feira (14), as inscrições para 2ª fase da pré-matrícula na rede municipal de ensino. As vagas são para creche e pré-escola, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação especial. O processo será realizado até as 23h59 do dia 18 de fevereiro.





A pasta informou que para participar do processo, o responsável deverá acessar o matricula.educameriti.net e selecionar a escola de acordo com as vagas ofertadas no sistema. Após inscrição, imprimir o comprovante e ir à unidade de ensino escolhida de acordo com as informações pré-estabelecidas.

Veja em qual modalidade seu filho se enquadra:



Berçário II - 1 a 2 anos

Maternal I - 2 a 3 anos

Maternal II - 3 a 4 anos

Pré- Escola I - 4 a 5 anos

Pré-Escola II - 5 a 6 anos

1º ano - 6 anos

2º ano - 7 anos

3º ano - 8 anos

4º ano - 9 anos

5º ano - 10 anos



De acordo com o parecer do CNE/CEB 22/2009, a criança deverá ter a idade acima até o dia 31/3/22.