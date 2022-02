O simpósio foi realizou na manhã desta segunda-feira, 14/2, das 9h às 12h, no auditório do Meriti Previ - Beto Oliveira

Publicado 15/02/2022 18:21

Reforçando a importância da legalização das casas religiosas, a representatividade das religiões de matrizes afrodescendentes e a busca por igualdade perante as demais religiões, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Casa Civil, realizou o simpósio “As Casas de Religiões Afrodescendentes e suas Obrigações Legais”.



O encontro que teve por objetivo orientar o público-alvo sobre os direitos previstos em lei para as instituições religiosas, contou com a presença do prefeito, Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde e de algumas lideranças políticas locais.

Da esquerda para a direita: Pastor, Marcio Brasil; Subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa; Secretário de Casa Civil, Jerry Barreto; Vereador, Rodrigo Pit; Presidente da Comissão de Direito e Liberdae Religiosa, Dr. Gilberto Garcia; Vereador, Dudu Padrinho; Prefeito, Dr. João; Deputado Estadual, Valdecy da Saúde; Secretário Executivo, Márcio Reis; Secretário de Fazenda, Oswalmir Pacheco e o Secretário de Defesa Civil, Evalder Perini Beto Oliveira

A palestra foi ministrada pelo presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa do Instituto dos Advogados Brasileiros, Dr. Gilberto Garcia. O vereador Dudu Padrinho, um dos idealizadores do evento, falou sobre a importância de quebrar os tabus e o preconceito sobre religiões ligadas às matrizes africanas.



Em sua breve fala, o prefeito Dr. João destacou a importância de trabalhar essa temática com todas as religiões e se comprometeu em realizar um mapeamento das crenças existentes entre a população para criar uma Superintendência que represente todos os segmentos religiosos. “Essa reunião é inédita na história de nosso município, gostaria de parabenizar a todos os envolvidos”.