Publicado 15/02/2022 19:14

Policiais Militares do 21°BPM foram atacados por disparos de armas de fogo efetuados por criminosos do Complexo da Igrejinha, no bairro Jardim Sumaré, São João de Meriti. Um suspeito foi preso em flagrante na ação.



Segundo o Batalhão, o breve confronto começou quando agentes estavam realizando patrulhamento de rotina na região. Com o fim da troca de tiros e realização de cerco tático, os policiais conseguiram encontrar um indivíduo e apreender material.



Com ele, foi encontrada uma arma, além de um rádio transmissor e drogas.

A ocorrência foi encaminhada a 54ª DP (Belford roxo) para registro.