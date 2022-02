64ª DP em São João de Meriti - Divulgação

64ª DP em São João de MeritiDivulgação

Publicado 16/02/2022 14:12 | Atualizado 16/02/2022 15:56

Policiais Militares do 21º BPM prenderam um homem acusado de agredir a namorada com uma faca no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti.



Segundo a PM, ao chegar no local do crime, a vítima ferida relatou os fatos que levaram a agressão. Imediatamente, ela foi socorrida ao Hospital Municipal de Meriti e posteriormente encaminhada à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, para prestar depoimento.



O indivíduo, que não teve a identidade divulgada, foi preso em decorrência da Lei Maria da Penha.