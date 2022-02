21º BPM (São João de Meriti) - Reprodução / Google Street View

Publicado 16/02/2022 16:50

São João de Meriti - Um homem, ainda não identificado, foi preso na tarde desta terça-feira (15) com grande quantidade de drogas em São João de Meriti, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação aconteceu após uma abordagem de PMs no bairro Vila Norma, próximo à divisa com Belford Roxo.

Segundo os policiais do 21º BPM (São João de Meriti), o homem estava agindo de maneira suspeita, o que motivou a abordagem. Com ele, foram encontradas 228 trouxinhas de maconha e 53 cápsulas de cocaína. A ocorrência foi encaminhada à 54ª DP (Belford Roxo).