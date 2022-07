Da esquerda para a direita: Jefferson Martins, vereador; Dra. Letícia Costa, vereadora; Valdecy da Saúde, deputado estadual; Tatão, vereador; Dr. João, prefeito; Bebeto da Veggie, vereador e o vereador Kabeça - Beto Oliveira

Da esquerda para a direita: Jefferson Martins, vereador; Dra. Letícia Costa, vereadora; Valdecy da Saúde, deputado estadual; Tatão, vereador; Dr. João, prefeito; Bebeto da Veggie, vereador e o vereador KabeçaBeto Oliveira

Publicado 30/06/2022 22:40 | Atualizado 30/06/2022 23:13

A Prefeitura de São João de Meriti reinaugurou a Praça Vila Tiradentes, no bairro de mesmo nome, na noite desta quinta-feira (30). O novo espaço passou por uma obra completa e feita em tempo recorde para a população. A área de lazer conta com 815 metros quadrados, piso tátil – para que pessoas com deficiência visual possam aproveitar, sem barreiras, quadra revitalizada, mesas e cadeiras novas, brinquedos e aparelhos de ginástica.



“A entrega dessa praça é o cumprimento de mais uma promessa de campanha. Revitalizamos mais um ambiente de lazer e familiar. Espero que os moradores tomem conta e preservem esse instrumento público. Agradeço muito a todos que acreditaram e que continuam acreditando em nosso trabalho, estamos vivenciando um momento único na história política de São João de Meriti!”, disse o prefeito Dr. João.

De acordo com a pasta, as obras melhoraram a aparência do bairro e a qualidade de vida dos moradores. Vila Tiradentes ainda recebeu melhorias no saneamento básico, manutenção das vias e iluminação em LED.Grande colaborador das diversas melhorias promovidas pelo atual governo, o deputado estadualdiscursou para público presente: “Dr. João pegou uma cidade totalmente fora dos trilhos e com muita seriedade e determinação está mudando a vida dos munícipes. Nosso prefeito possui os faróis voltados para os quatro cantos da cidade. Junto com o governador chegamos à conclusão de que a união de forças é a chave para transformação da vida da população”.Essa é a terceira área de lazer entregue em menos de três meses, a primeira foi em Agostinho Porto e a segunda foi no Parque Araruama.