Promoção de Dia dos Pais no Shopping Grande Rio Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:43

O Dia dos Pais se aproxima e Shopping Grande Rio celebra a data valorizando importância da presença da paternidade real. Para isso, o shopping de São João de Meriti traz uma promoção em parceria com a Cerveja Colorado.

Até o dia 14 de agosto, os clientes que efetuarem compras cujo somatório alcance o valor de R$ 350, nas lojas aderentes à promoção, poderão ganhar um kit personalizado.

Para participar, basta realizar o cadastro online uma única vez no link shoppinggranderio.com.br/promoções, colocando os dados pessoais (nome completo, RG, telefone, endereço e CPF) e depois cadastrar as notas fiscais das compras realizadas. O stand para a retirada do brinde fica localizado no interior do shopping, em frente à portaria B. Os brindes têm edição limitada.

“A campanha é leve, divertida e emotiva e certamente trará essa reflexão. Para impulsionar a data, criamos ainda experiências para encantar pais e filhos, além de promover promoções e benefícios para agradar aos nossos clientes e impulsionar as vendas”, comenta Ana Paula Niemeyer, Diretora de Marketing.