Cachorrinha Estrela foi resgatada pela Secretaria de Ordem Urbana de São João de Meriti - Reprodução

Publicado 11/08/2022 17:43 | Atualizado 11/08/2022 18:15

Na manhã da última terça-feira (9), por volta de 11h30, a Secretaria de Ordem Urbana de São João de Meriti recebeu um pedido de socorro e resgate para uma cachorrinha que caiu no Rio Pavuna, na altura do Colégio Murilo Braga.



Segundo a pasta, a equipe foi para o local e o agente Santos teve de entrar no rio para pegá-la. O profissional teve apoio dos agentes Santiago, Gonzaga e Silva, que também foram destacados para a missão.



“Parabéns a todos pelo resgate e por tudo que foi feito pela Estrela. Temos cuidado bem dos animais em nossos governo. Só neste ano, 1.243 atendimentos foram realizados pela Subsecretaria de Bem-Estar Animal e estamos trabalhando para ampliar, ainda mais, esse serviço”, comentou o prefeito Dr. João.



Veja o momento do resgate:





A cachorrinha está bem e agora se chama Estrela. Ela recebeu atendimento veterinário, foi alimentada e já tem uma casa: foi adotada pela agente Juliana. As informações são da Prefeitura de São João de Meriti.