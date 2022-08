Material apreendido pelo 21º BPM - Divulgação/ PMERJ

Publicado 12/08/2022 09:50

Um criminoso foi baleado em São João de Meriti, no bairro Éden, após atacar com diversos disparos de pistola policiais do 21º BPM que realizavam um patrulhamento de rotina na Rua Irmãos Guinle. Ação aconteceu na manhã da ultima quarta-feira (10).



O indivíduo, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido ao hospital do município. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito.



Segundo a PM, a troca de tios foi iniciada pelos criminosos após observarem o patrulhamento dos agentes na região.



Uma pistola, um rádio transmissor e farto material entorpecente foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na delegacia da região (64ª DP).