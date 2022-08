Dia D da Campanha de Multivacinação e da campanha de vacinação contra a paralisia infantil - Divulgação

Publicado 26/08/2022 19:30

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, participa do Dia D da Campanha de Multivacinação e da campanha de vacinação contra a paralisia infantil neste sábado (27). Todas as unidades estarão participando da campanha de vacinação.



De acordo com a pasta, todas as crianças de 1 a 4 anos devem receber uma dose extra da vacina oral contra a poliomielite, enquanto as demais vacinas estarão disponíveis para o público menor de 15 anos. Serão diversas vacinas para atualização da caderneta dos nossos munícipes, como febre amarela, tríplice viral, varicela, entre outras.



A organização solicita que os responsáveis levem a caderneta de vacinação da criança e/ou adolescente ou algum outro comprovante da situação vacinal.



O atendimento do Dia D Meriti acontece das 8h às 17h.