Apresentação culturalDeborah Vitória

Publicado 27/08/2022 20:18

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Educação, realizou a V Conferência Municipal de Cultura durante os últimos dias. A ação contou com apresentações culturais, exposição de quadros artísticos e roda de poesia.



O evento teve como tema ‘Diretrizes para uma Política Cultural Inclusiva e Integrada’.



“Promover a Cultura aqui em Meriti é de suma importância. Durante muito tempo nossa pasta ficou esquecida, mas agora fazemos parte de uma gestão que tem se dedicado e apresentado um excelente trabalho à população. Não posso deixar de agradecer ao prefeito Dr. João por não medir esforços na hora de abraçar nossas pautas”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Roberta Queiroz.



Ao longo do evento foi realizada a leitura, a votação e a aprovação do Plano Municipal de Cultura. O debate foi dividido em quatro subtemas: Institucionalização e Marcos Legais da Cultura, Diversidade Cultural, Acessibilidade e Sustentabilidade, Dimensões: Social, Econômica, Ambiental e Cultural. Foram eleitas as seis instituições e os dois representantes que ficaram responsáveis pelo Conselho Municipal de Cultura durante os anos de 2023 e 2024.

Da esquerda para a direita: o cineasta e escritor, Ricardo Rodrigues; a subsecretária de Turismo, Miriam Rodrigues; a secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho; a secretária de Cultura e Turismo, Roberta Queiroz; o secretário de Educação, José Carlos e o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Marcos Paulo da Silva Deborah Vitória



Para a representante da sociedade civil, Nilma Reis, é gratificante ver a atuação do governo, a representatividade e cada segmento cultural do município. “Hoje aqui apresentamos nossas demandas em relação ao regimento interno da Cultura, renovamos o plano e elegemos o novo conselho. Parabenizo a toda equipe técnica e aos artistas que agora compõem o Conselho Municipal de Cultura”.



Participaram da conferência a secretária de Assistência Social Almerinda de Carvalho, o secretário de Educação José Carlos, o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais Marcos Paulo da Silva, a subsecretária de Turismo Miriam Rodrigues, o cineasta e escritor Ricardo Rodrigues e representantes da sociedade civil.

