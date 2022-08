Dia D de Vacinação - Jennifer Sarmento

Publicado 29/08/2022 19:50

São João de Meriti aplicou mais de três mil doses de imunizantes e outras doenças no Dia D de Vacinação ocorrido no ultimo sábado, 27. O objetivo da mobilização foi atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.



“A quantidade de doses aplicadas este ano foi maior que nas edições anteriores, estamos muito felizes. Queremos que a população venha se vacinar, inclusive fora dos dias de campanha. Estamos disponíveis de segunda a sexta-feira para vacinação adulto e infantil, pois a vacina aumenta a proteção contra as doenças e promove saúde e bem-estar", disse o diretor de Vigilância Epidemiológica do município, Paulo Ribeiro.

Dia D de Vacinação Jennifer Sarmento



As vacinas seguem disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde do município. Para receber qualquer imunizante é necessário apresentar um documento de identificação com foto, cartão SUS e a caderneta ou cartão de vacinação.



