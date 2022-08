Uma pistola, munições, uma motocicleta e farto material entorpecente foram apreendidos - Divulgação/ PMERJ

Publicado 29/08/2022 20:24

Dois criminosos acabaram feridos e posteriormente presos, após atacar policiais do 21º BPM (São João de Meriti), no Jardim Sumaré, na Rua Prudente de Morais. As identidades dos acusados não foram reveladas.



Com eles, uma pistola, munições, uma motocicleta e farto material entorpecente foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na delegacia da região (64ª DP).