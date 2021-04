O público-alvo deve se dirigir a uma das sete unidades de referência das 8h às 15h Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 20:41

São Pedro da Aldeia - Idosos de 66 anos ou mais, que estão dentro do prazo para receber a segunda dose da vacinação contra a Covid-19, devem procurar os postos de vacinação em São Pedro da Aldeia. A previsão inicial é que o cronograma seja cumprido até a próxima quarta-feira (14), em sete unidades.

O público-alvo deve se dirigir a uma das sete unidades de referência das 8h às 15h. O prazo para a segunda dose da Coronavac é de 14 a 28 dias após o recebimento da D1. Já para a Oxford/AstraZeneca, o prazo é de até 90 dias após o recebimento da primeira.

Confira os postos de vacinação:

UBS Fluminense: Rua Rezende, n° 54 – Bairro Fluminense;

Esf Baixo Grande: Rua Antônio Soares dos Santos, s/n – Baixo Grande;

UBS Centro/Mossoró: Rua Ramiro Antunes, s/n – Mossoró;

Esf Bairro São João II: Rua Marechal Juarez Távora, n° 168;

Esf Porto do Carro: Estrada do Alecrim, n° 388 – Porto do Carro;

UBS Rua do Fogo: Rua Jairo Azevedo, s/n – Rua do Fogo;

UBS Estação: Rua Joaquim Rodrigues Milagres, n° 52 – Estação.

No ato da vacinação, o idoso deve apresentar comprovante do recebimento da primeira dose, documentação pessoal com foto, Cartão do SUS e comprovante de residência. Aqueles que foram vacinados de forma domiciliar e desejam receber a segunda dose da vacina pelas equipes em domicílio, devem fazer o agendamento também nas unidades de saúde relacionadas.