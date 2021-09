O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 - SECOM

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177SECOM

Publicado 11/09/2021 21:43

São Pedro da Aldeia - Após uma denúncia de construção irregular feita ao programa Linha Verde (0300 253 1177), do Disque Denúncia, policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol estiveram nesta sexta-feira (10) no Poço Fundo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, a fim de averiguar a veracidade das informações.

Segundo os agentes da 8ª UPAm, assim que chegaram à Rua A, identificaram a realização de uma obra com cerca de 300 metros quadrados e, durante a fiscalização, o responsável pela construção se apresentou, mostrando a documentação à equipe. Um morador local, que acompanhou o trabalho dos policiais, por sua vez, apresentou alguns documentos que confrontavam o responsável da construção e, diante dos fatos, os agentes procederam com os dois à 125ª DP, onde foi gerado um Registro de Comunicação Administrativa.