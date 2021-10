O ‘motivo’ para tamanha violência seria o latido dos cachorros - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/10/2021 18:53 | Atualizado 06/10/2021 18:55

Dois cachorros foram vítimas de maus-tratos na madrugada desta terça-feira (5) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Segundo os tutores, uma vizinha invadiu a casa onde os animais moram e tentou matar os cães, atacando com um facão. O crime aconteceu na Estrada do Pau Ferro, no bairro Campo Redondo.



Natalia Oliveira, tutora dos animais da raça boxer, de apenas 1 ano e 2 meses, relata que essa foi a segunda vez que a mulher invadiu o local. “Quase perdemos nossos cachorros, que tratamos com todo amor e carinho, como se fossem nossos filhos mesmo. Um crime hediondo, tão bárbaro”.



O ‘motivo’ para tamanha violência seria o latido dos cachorros. “Como se eles soubessem se expressar de outra forma. Poderia ter sido resolvido de forma amigável, sem violência. Com certeza acharíamos uma solução”, lamenta Natalia, que ainda diz que a família da agressora tenta justificar afirmando que a mulher “tem problemas psicológicos e toma remédios”.



Os animais precisaram de atendimento veterinário, devido aos ferimentos, e estão tomando medicação. Os tutores procuraram o Departamento de Policia Ostensiva (DPO) do bairro São João e foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125 DP), onde foram orientados a fazer o boletim de ocorrência on-line. “Na sexta-feira (8) vamos comparecer com todas as fotos e vídeos como prova contra essa mulher”.



Ainda de acordo com Natalia, ela e o marido também receberam ameaças: “Não satisfeita com o que ela fez, disse que voltaria a quebrar nossa casa e que iria tocar fogo em tudo, mesmo que os cachorros não estivessem mais lá”.