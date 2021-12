Quarta dose (D4) para pessoas com imunossupressão também está disponível - ASCOM

Publicado 20/12/2021 18:20

São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, antecipa a aplicação da dose de reforço (D3) contra a Covid-19 para todos os moradores maiores de 18 anos. A partir desta terça-feira (21), a vacina D3 estará disponível após quatro meses da aplicação da segunda dose (D2). Para as pessoas com alto grau de imunossupressão, a dose de reforço continua no prazo de 28 dias após a D2. O público também pode tomar a quarta dose (D4) no intervalo de quatro meses após a terceira dose (D3).

Para a segunda dose, o prazo da Coronavac é de 14 a 28 dias após o recebimento da D1. Já o da Oxford/AstraZeneca continua sendo de 90 dias após o recebimento da primeira. O prazo da Pfizer foi reduzido de 12 para 8 semanas da primeira dose, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

Para recebimento das doses de reforço ou da D2, é necessário apresentar o comprovante emitido pela Secretaria de Saúde no ato da vacinação anterior. Caso o cidadão não tenha o comprovante impresso, o documento on-line emitido pelo Conect-SUS também é aceito.

A vacinação contra a Covid-19 acontece no São Pedro Esporte Clube – SPEC, no Centro, e em outros 13 postos de saúde em diversos bairros da cidade. Além dos públicos listados acima, a campanha vacina com a primeira dose (D1) todos os cidadãos acima de 12 anos.

Os atendimentos são efetuados das 8h ao meio-dia por meio de distribuição de senhas para evitar a perda de doses. Na próxima semana, a aplicação das doses será até a quinta-feira (23), devido ao ponto facultativo de véspera de Natal.

As senhas são distribuídas até as 10h, exceto no SPEC, onde os números são disponibilizados até as 11h30. Nas UBS, são disponibilizadas diariamente 30 senhas e nas ESFs são 50 números. Já no SPEC, não há limitação.

Locais de vacinação:

*São Pedro Esporte Clube – SPEC: Avenida São Pedro, n° 125, Centro, em frente à Praça do Canhão;

UBS Balneário: Rua São Jorge, s/nº – Balneário;

UBS Rua do Fogo: Rua Jairo Azevedo, s/nº – Rua do Fogo;

Esf. Campo Redondo I e II: Rua Luiza Terra, s/ nº – Campo Redondo;

Esf. São João I: Rua São Jorge, s/nº – Bairro São João;

Esf. São João II: Rua Marechal Juarez Távora, 168, Bairro São João;

Esf. Baixo Grande: Rua Antônio Soares dos Santos, s/nº – Baixo Grande;

Esf. Ponta do Ambrósio: Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio;

Esf. Vinhateiro: Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/nº – Vinhateiro;

Esf. Porto do Carro: Estrada do Alecrim, nº 388 – Porto do Carro;

Esf. Alecrim: Estrada do Alecrim, nº 80 – Alecrim;

Esf. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 (fundos) – Botafogo;

Esf. São Mateus: Rua Manoel Antônio Junior, s/nº – São Mateus;

Esf. Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66 ou Estrada de Ferro, nº 66 – Praia Linda.

Atenção! Para otimizar o atendimento e evitar perdas, haverá limite de 30 senhas para as UBS e 50 para as ESFs, com distribuição até 10h.