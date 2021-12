Durante a ação, foram apreendidos 936 pinos de cocaína e um revólver calibre 38 - Letycia Rocha (RC24h)

Durante a ação, foram apreendidos 936 pinos de cocaína e um revólver calibre 38Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/12/2021 14:52

Um homem identificado como C.F.S.O., de 21 anos, foi preso nesta segunda-feira (20) no bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, com arma e drogas.

Policiais militares receberam uma denúncia de que um elemento estaria traficando na Rua Eugênio de Moraes Silva e com um revólver ameaçava moradores e transeuntes. Em diligência no local, os agentes encontraram o criminoso em frente a uma residência. Ele foi abordado com uma bucha de maconha.

Ao ser indagado, assumiu fazer parte do tráfico de drogas e levou a PM até o local onde uma mochila, contendo 936 pinos de cocaína e um revólver calibre 38 municiado, estava enterrada.

O acusado foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, sendo autuado e preso por tráfico de drogas.