Com eles, foram encontrados 124 pinos de cocaína, 243 buchas de maconha, 1 rádio transmissor e R$ 25,00 em espécie. - Sabrina Sá (RC24h)

Com eles, foram encontrados 124 pinos de cocaína, 243 buchas de maconha, 1 rádio transmissor e R$ 25,00 em espécie.Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 22/12/2021 15:10

Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na tarde desta terça-feira (21).



Segundo a ocorrência policial, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em patrulhamento na comunidade quando avistou os elementos identificados com os vulgos “Marolento” e “Macumbinha”, ambos de 18 anos, na prática de tráfico ilícito de drogas, sendo um com uma mochila e outro em posse de um rádio transmissor.



Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados após cerco tático. Com eles, foram encontrados 124 pinos de cocaína, 243 buchas de maconha, 1 rádio transmissor e R$ 25,00 em espécie.



Eles foram conduzidos à 125ª DP, e depois à 132 DP para apreciação da autoridade policial, onde ficaram presos e responderão por tráfico de drogas.