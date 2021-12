Os agentes apreenderam três motos que estavam com os escapamentos fazendo barulho - SECOM

Publicado 26/12/2021 22:03

Em resposta às denúncias da população a respeito dos barulhos produzidos por condutores de motocicletas na noite da véspera de Natal, a Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia realizou apreensões por perturbação do sossego, na cidade da Região dos Lagos.

Os agentes apreenderam três motos que estavam com os escapamentos fazendo barulho acima do permitido, em desacordo com a legislação vigente.

Sob o comando do inspetor-geral da Guarda Municipal, José Renato, a ação foi realizada em parceria com policiais do 25⁰ Batalhão da PMERJ, por meio da 2ª CIA, comandada pelo Ten. Nuno.

Os detidos e os veículos apreendidos foram conduzidos para a 125ª DP para o registro das ocorrências de acordo com as determinações do Dr. Milton Siqueira, delegado titular.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cadimo, advertiu que a fiscalização seguirá intensa no município e que veículos com som acima do permitido serão apreendidos.

“Nossas equipes estão atentas a esse tipo de infração e realizando operações constantemente, se sua motocicleta está com barulho acima do permitido, regularize. Evite transtornos”, afirmou o subsecretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves.