P2 apreende menor com carga de drogas após troca de tiros em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/02/2022 14:39

Uma equipe do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) apreendeu um adolescente com uma carga de drogas no início da noite desta quinta-feira (24) no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, os agentes receberam uma denúncia anônima dando conta de que indivíduos estariam traficando na localidade. Ao verificarem as informações, os militares foram recebidos a tiros e revidaram.

O acusado, identificado como C.S.L.D., foi capturado com 70 trouxinhas de maconha, 49 cápsulas de cocaína, um rádio transmissor e R$ 30 em espécie. Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso.