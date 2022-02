Dupla é presa com drogas e pistola em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/02/2022 14:44

Dois homens, identificados como A.L.S.O., conhecido como Andinho, e H.L.C., foram presos com 29 buchas de maconha, 17 cápsulas de cocaína e uma pistola 9mm nesta quinta-feira (24) no Parque dos Meninos, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição recebeu informações de que elementos armados estariam traficando na localidade. Ao verificarem a denúncia, os agentes observaram um dos envolvidos com a pistola.

Ao perceber a presença dos militares, ele entrou em uma residência, mas acabou sendo alcançado e rendido. O segundo elemento foi detido na cozinha do imóvel.

A dupla foi encaminhada para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde foi constatado que Andinho é o ‘segundo’ na hierarquia do tráfico de drogas e responsável pela distribuição dos entorpecentes nos bairros Balneário e Flexeira. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio.