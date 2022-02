PM recupera moto furtada em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/02/2022 14:49

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta produto de furto em Araruama, município da Região dos Lagos, nesta quinta-feira (24). Um homem, identificado como MV.R.S., de 24 anos, foi preso por receptação.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento pelo distrito de São Vicente quando teve a atenção voltada para uma Yamaha Fazer. Ao consultar o chassi do veículo no sistema, os policiais concluíram se tratar de produto furtado em Cabo Frio, em 4 de novembro de 2021.

O condutor foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso em flagrante.

Ainda conforme a PM, no mesmo dia do furto, o proprietário da moto foi encontrado morto no bairro Praia do Siqueira.