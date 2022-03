Carro capota e deixa um ferido em São Pedro da Aldeia - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 03/03/2022 19:17

REGIÃO DOS LAGOS - Aconteceu, na tarde desta quinta-feira (3), um acidente envolvendo dois veículos na RJ-140, em São Pedro da Aldeia, na altura do km 4, onde fica o Supermix.



Imagens mostram um dos carros envolvidos, que acabou capotando durante o incidente. A situação reuniu muitos curiosos, o que provocou aglomeração. Além disso, quem esteve no local relatou bastante congestionamento no trânsito.



Segundo o Corpo de Bombeiros, houve apenas uma vítima, que teve ferimentos leves. O homem foi encaminhado para o Pronto Socorro do município, onde foi atendido.