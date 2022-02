Ela é apontada pela polícia como participante de um roubo contra um proprietário de quiosque - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/02/2022 16:56

Uma mulher, identificada como S.S.P., foi presa na manhã desta sexta-feira (25) no bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Ele é acusada de ajudar uma dupla de criminosos a planejar um roubo a um dono de um quiosque aldeense.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão da criminosa é decorrente do desdobramento da Operação Dáctilos, ocorrida no início do mês, onde foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão contra dois suspeitos de terem efetuado a tentativa de roubo a Paulinho Xodó.

O crime aconteceu em 30 de novembro, quando a dupla, oriunda do Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, tentaram sequestrar e efetuar um roubo contra o empresário, nas proximidades da Creche Municipal Tia Marcia, no bairro Poço Fundo. Ele retornava do centro para o Sudoeste, quando percebeu que estava sendo perseguido por criminosos a bordo de um automóvel. Com medo de que o pior pudesse acontecer, ao ser ultrapassado, Paulinho, que dirigia uma Toyota Hilux, avançou com o próprio veículo no carro dos bandidos. Ele perdeu o controle da direção e acabou colidindo no muro da creche. Com a batida, Paulinho chegou a se ferir levemente no braço.