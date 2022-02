Prefeitura de São Pedro da Aldeia garante continuação do transporte público - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 25/02/2022 17:04

Na Região dos Lagos, a prefeitura de São Pedro da Aldeia emitiu uma nota nesta sexta-feira (25) para tranquilizar a população aldeense a respeito do transporte público, que não será interrompido.

A Prefeitura informou que está trabalhando tecnicamente com o compromisso de encontrar o melhor caminho para resolver de vez a situação do transporte público, sempre levando em consideração o bem dos moradores.

“Um estudo minucioso do sistema de transporte público em São Pedro da Aldeia será feito nas próximas semanas”, disse a nota.

“Estamos preocupados em oferecer ao cidadão aldeense o melhor serviço possível. E temos a certeza que esse estudo técnico vai apontar o melhor caminho que devemos seguir. Mas os aldeenses podem ter certeza que qualquer decisão vai ser pensando na população”, frisou o prefeito, Fábio do Pastel (PL).

O Grupo Salineira, nesta quinta-feira (24), informou que, em uma reunião com o município no dia 14 de fevereiro, ficou acertado que a empresa teria até 29 de abril para “atestar os prejuízos provocados pelo desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão e implementar uma medida cabível para viabilizar o sistema de transporte coletivo por ônibus na cidade”.

Ou seja, deu até o fim de abril para continuar operando no município.

O Dia apurou que, na verdade, a empresa blefou com a Prefeitura para conseguir barganhar, por exemplo, perdão daquela dívida que a vereadora Mislene de André (SDD) deflagrou que a Salineira tem com a Prefeitura de São Pedro.

Informações de bastidores dão conta de que o município não parece lá tão satisfeito com a situação e vai tentar resolver de uma maneira ou de outra.

Possibilidades como, por exemplo, assumir o transporte público na cidade não estão fora do baralho.