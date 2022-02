São Pedro da Aldeia

Polícia prende suspeita de ajudar a planejar assalto a comerciante aldeense

De acordo com a Polícia Civil, a prisão da criminosa é decorrente do desdobramento da Operação Dáctilos, ocorrida no início do mês, em São Pedro da Aldeia

Publicado 26/02/2022 16:56 | Atualizado há 7 minutos