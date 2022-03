Com os homens, foram arrecadadas 66 tiras de maconha e 72 pinos de pó - Sabrina Sá (RC24h)

Com os homens, foram arrecadadas 66 tiras de maconha e 72 pinos de póSabrina Sá (RC24h)

Publicado 02/03/2022 14:42

Quatro pessoas foram flagradas vendendo drogas no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (1º).

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi até a Estrada Velha de Iguaba após receber uma denúncia da atuação de elementos ligados ao tráfico de drogas no local, que já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Ao observar de forma velada o trecho do ‘Beco da Pureza’, os policiais notaram uma movimentação suspeita. A equipe entrou no terreno e na parte mais escura do beco, os elementos. Com o grupo, foram arrecadadas 42 tiras de maconha de R$ 10, 24 tiras de maconha de R$ 25, 43 pinos de pó de R$ 20, 14 pinos de pó de R$ 30, 15 pinos de pó de R$ 40.

Os acusados foram conduzidos à 125⁰ DP e posterior à 132ª DP central de flagrante, onde os acusados dois deles permaneceram presos no art. 33 da lei 11.343 e os outros dois foram ouvidos e liberados pela autoridade de plantão.