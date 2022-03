Dois homens morrem após confronto com a PM em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/03/2022 14:33

Dois homens morreram após uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (3) no bairro Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento quando receberam denúncias de que elementos ligados ao tráfico de drogas estariam na Rua Prefeito Waldir da Silva Lobo, na porteira de uma fazenda, vendendo entorpecentes e com armas de fogo.

No local, os militares realizaram um cerco tático e, a perceberem a presença da guarnição, os criminosos atiraram, dando início ao confronto. Ao cessar fogo, os dois homens foram encontrados caídos ao solo com uma pistola em punho e uma mochila. Eles chegaram a ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro Municipal, mas foram a óbito na unidade de saúde.

Uma das vítimas foi identificada como M.U.R.G., o Ovelha, de 38 anos, que tinha a função de ‘gerente geral’. Ele já possuía três anotações criminais por tráfico de drogas. O outro morto não foi identificado.

Durante a ação, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, dois carregadores, 17 munições, 224 pinos de cocaína, 81 buchas de maconha e dois rádios transmissores.

A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). Ninguém foi preso.