Publicado 14/03/2022 14:22

Em mais um final de semana com poucas ocorrências em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, uma ação de fiscalização preventiva apreendeu equipamentos de som e notificou um estabelecimento comercial na noite de sábado (12).

Equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública estiveram de prontidão nas ruas da cidade para garantir o ordenamento municipal e a proteção dos aldeenses. A operação aconteceu em conjunto entre a Fiscalização de Postura, a equipe de Pronta Resposta da Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar.

Os equipamentos de som foram apreendidos no bairro Balneário após denúncias de perturbação do sossego. O estabelecimento comercial, que fica no bairro Bela Vista, foi notificado pelo mesmo motivo.

