Público-alvo será vacinado ao longo da semana, de forma escalonada - ASCOM SPA

Público-alvo será vacinado ao longo da semana, de forma escalonada ASCOM SPA

Publicado 24/04/2022 11:00

São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, começa a vacinar, na próxima semana, os idosos com 64 anos ou mais contra a gripe. Na segunda-feira (25), será a vez dos idosos de 70 anos ou mais serem vacinados. Os aldeenses de 67 anos ou mais entram na Campanha de Vacinação a partir da quarta-feira (27), já os de 64 anos serão vacinados na sexta-feira (29). As doses também estão disponíveis para os profissionais de saúde. O atendimento aos idosos é feito no São Pedro Esporte Clube (SPEC) às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h30, com distribuição de senhas até as 11h.

O atendimento também acontece nos postos de saúde do município, das 8h às 12h, com distribuição de senhas até as 10h.

Os cidadãos de 60 anos, ou mais, acamados e domiciliados, moradores das áreas cobertas pela Estratégia da Saúde da Família (ESF), receberão visitas de equipes itinerantes. Para os usuários que residem em outras áreas, os responsáveis precisam realizar o agendamento na Unidade Básica de Saúde (UBS).

Confira o cronograma abaixo:

Segunda-feira (25) – profissionais da saúde e idosos de 70 anos ou mais;

Local: Postos de Saúde e São Pedro Esporte Clube – SPEC.

Terça-feira (26) – profissionais da saúde e idosos de 70 anos ou mais;

Local: Postos de Saúde.

Quarta-feira (27) – profissionais da saúde e idosos de 67 anos ou mais;

Local: Postos de Saúde e São Pedro Esporte Clube – SPEC.

Quinta-feira (28) – profissionais da saúde e idosos de 67 anos ou mais;

Local: Postos de Saúde.

Sexta-feira (29) – profissionais da saúde e idosos de 64 anos ou mais;

Local: Postos de Saúde e São Pedro Esporte Clube – SPEC.

Atenção: o atendimento no SPEC é exclusivo aos idosos.