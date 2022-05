Oficinas gratuitas de Dança Criativa e Ballet têm vagas abertas, em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Publicado 01/05/2022 17:00

REGIÃO DOS LAGOS - A Escola de Artes de São Pedro da Aldeia está com vagas abertas para as oficinas gratuitas de Dança Criativa, a partir de 10 anos de idade, e Ballet nas categorias Baby Class e Infantil, para crianças de 4 a 10 anos, e adulto, a partir de 18 anos. As inscrições devem ser realizadas na sede da unidade, no período de segunda (2) a sexta-feira (6), das 8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 20h. Ao todo, estão sendo oferecidas 41 vagas no turno da manhã para complementar o quadro de alunos do ano letivo de 2022.

No ato da inscrição, é necessária a entrega de duas fotos 3×4 e de cópias da declaração escolar, da certidão de nascimento, do comprovante de residência atualizado e dos documentos de identidade e CPF (da criança e do responsável).

Nas aulas de Ballet, os alunos são apresentados aos movimentos clássicos da modalidade com o objetivo de aperfeiçoar habilidades motoras e desenvolver a consciência corporal e a capacidade de atenção, além de explorar a criatividade.

Já a oficina de Dança Criativa tem como foco desenvolver a consciência corporal dos alunos, por meio do ensino das técnicas básicas da dança, com base em movimentos livres e espontâneos, e na interação natural com o ambiente. A modalidade também utiliza jogos e brincadeiras, bem como a criação de coreografias.

A Escola de Artes Municipal fica localizada à Rua Francisco dos Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro (fundos do Teatro).

Confira a relação das turmas com vagas em aberto:

Ballet Baby Class

4 a 5 anos – às segundas e quartas, das 9h às 9h45 ou das 9h45 às 10h30.

6 a 7 anos – às segundas e quartas ou terças e quintas, das 8h às 8h45.

Ballet Infantil

8 a 10 anos – às quintas-feiras, das 9h às 10h30.

Ballet Adulto

A partir de 18 anos – às quartas-feiras, das 10h30 às 11h30.

Dança Criativa

A partir de 10 anos – às quintas-feiras, das 10h30 às 11h30.