São Pedro da Aldeia vai fechar acordo com nova empresa de transporte público - Anna Clara Laurindo

São Pedro da Aldeia vai fechar acordo com nova empresa de transporte públicoAnna Clara Laurindo

Publicado 04/05/2022 11:24

São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, já tem nova empresa para o transporte público municipal, a ‘V7 Comércio, Serviços e Gestão Empresarial’, vai assumir os serviços após o dia 9 de maio, quando termina o prazo dado pela Salineira para a prestação de serviço da Viação São Pedro. Nesta terça-feira (3), a reportagem esteve em contato com o procurador-geral do município, Peter Samerson, que afirmou que a ‘V7’ já está pronta para assumir o trabalho.

O procurador-geral da Prefeitura, Peter Samerson, destacou que foi aberto um chamamento público para contratação emergencial, no dia 26 de abril – como publicado pela coluna Boca Miúda, que acompanha o imbróglio desde o ano passado – e a V7 se interessou. Toda a documentação necessária foi entregue pela nova empresa dentro do prazo estipulado pelo município, e já foi feito o processo de validação. O próximo passo é a celebração do novo contrato e a mobilização da empresa para o início das atividades no município.