Homem é preso em flagrante por uso de documento falso em São Pedro da Aldeia Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/05/2022 11:42

Um homem foi preso por uso de documento falso na tarde desta terça-feira (3) na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), na Região dos Lagos. De acordo com a Polícia Civil, J.V.A.B. procurou a distrital para prestar declarações sobre um acidente de trânsito, em que teve a própria motocicleta apreendida. Segundo os agentes, no dia do ocorrido, foi constatado que a moto Yamaha XTZ Tenere 250 estava com o chassi cortado e a numeração do motor suprimida.

Nessa terça, o acusado apresentou uma nota fiscal de leilão na delegacia e gerou desconfiança dos policiais, já que, “atualmente, é prática comum indivíduos tirarem as numerações de identificação de motos roubadas ou furtadas e utilizarem notas fiscais falsas ‘montadas’ como sendo de motocicletas compradas de leilão na forma de sucata e utilizarem no trânsito”.

Após uma busca em sites de leilão, a polícia não encontrou nenhuma empresa em nome do leiloeiro informado. Além disso, também foram pesquisados dois números de CPF informados pelo homem, os quais constaram como inexistentes.

Diante da situação, o acusado acabou confessando que comprou a motocicleta para trabalhar como entregador e que tinha ciência de que o veículo não tinha numeração de chassi e motor.

O homem ficou preso em flagrante na 125ª DP e permanece à disposição da Justiça. Conforme a Polícia Civil, ele já possui uma anotação criminal por roubo de carga.