Comissão de Meio Ambiente da Alerj fará audiência pública em Cabo Frio

A iniciativa surgiu da sociedade civil organizada que está revoltada com a falta de um secretário no município para cuidar da pasta, e com isso, licenciamentos para mega empreendimentos começaram a ser liberados sem discutir abertamente com a população.

Publicado 03/05/2022 21:21 | Atualizado há 15 horas