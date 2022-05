São Pedro da Aldeia divulga tarifas e linhas do novo transporte público que vai atuar na cidade a partir de segunda (9) - Reprodução / internet

São Pedro da Aldeia divulga tarifas e linhas do novo transporte público que vai atuar na cidade a partir de segunda (9)Reprodução / internet

Publicado 07/05/2022 16:00

A partir das 00h desta segunda-feira (9), a empresa V7 Comércio, Serviços e Gestão Empresarial fica responsável pelo sistema de transporte público de passageiros em São Pedro da Aldeia. O contrato emergencial é de 180 dias. Durante esse período, a Prefeitura abrirá um processo de licitação para definir a empresa que irá prestar o serviço de forma definitiva.

O Governo Municipal estudou diversas alternativas para evitar a descontinuidade dos serviços de transporte público desde que a Viação São Pedro anunciou sua saída. Para evitar transtornos aos cidadãos, um chamamento público foi feito e a empresa V7 se apresentou dentro do prazo estipulado, apresentando a documentação necessária, que foi considerada válida.

Com o objetivo de facilitar a rotina dos usuários durante a transição do serviço, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia esclarece as principais dúvidas sobre o novo sistema de transporte público.

1) Quais são as atribuições da nova empresa?

A V7 Bus será responsável por realizar o transporte coletivo rodoviário municipal.

2) Qual é o valor da tarifa?

Não haverá mudança no valor da passagem, sendo mantida a tarifa de R$ 4,30.

3) Quais são as linhas disponíveis?

Linha 01 – Baleia x Base

Linha 02 – São Pedro x Três Vendas

Linha 03 – São Pedro x Alecrim

Linha 04 – São Pedro x Retiro

Linha 05 – São Pedro x bairro São João (via Campo Redondo)

Linha 06 – São Pedro x Balneário das Conchas

Linha 07 – São Pedro x Jardim Primavera (via Campo Redondo)

Linha 08 – São Pedro x Botafogo (via São Mateus)

Linha 09 – São Pedro x Sapiatiba Mirim II

Linha 10 – São Pedro x Sergeira

Linha 11 – São Pedro x Farmácia Velha

4) Os horários e itinerários serão modificados?

Os horários e itinerários serão ampliados, considerando que as linhas atualmente não operadas pela Viação São Pedro serão retomadas.

5) Haverá mudanças no vale transporte dos servidores públicos?

Serão gerados novos cartões para os servidores públicos municipais que utilizam as linhas municipais. Os profissionais que utilizam as linhas intermunicipais deverão manter o cartão atual.

6) Como o usuário deve proceder com os créditos não utilizados do bilhete eletrônico?

A orientação é procurar a SETRANSOL (Av. Central, 81 – Jardim Excelcior, Cabo Frio) para solucionar a questão.

7) A gratuidade de estudantes e idosos será mantida?

As gratuidades são previstas em Lei e qualquer empresa que assuma a operação do sistema de transporte público deve mantê-las.

8) O transporte intermunicipal ainda será realizado pela Salineira?

A mudança de empresa é referente apenas às linhas que transitam dentro do município. As linhas intermunicipais continuarão sendo operadas pela Auto Viação Salineira, por se tratar de uma contratação estadual.