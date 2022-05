Homem é preso com carga de cocaína na Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/05/2022 14:22

Um homem, identificado como F.C., de 20 anos, foi preso com uma carga de cocaína no início da noite desta quarta-feira (4) no bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento pela região quando teve a atenção voltada para o elemento. Ele foi abordado e, durante a revista, a Polícia Militar encontrou uma pequena quantidade de material ilícito. Ao ser indagado, ele mostrou aos agentes onde o restante dos entorpecentes estavam escondidos.

Durante a ação, foram apreendidos 136 pinos de cocaína. O homem foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.