Os assaltantes levaram diversos alimentos que estavam na cozinhaAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 20/06/2022 14:43

A Creche Municipal Tia Márcia, que fica na Estrada do Boqueirão, bairro Poço Fundo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (20) . O 25° Batalhão de Polícia Militar afirmou que eles não foram acionados ao local, mas enviaram viaturas nesta manhã para prestar os devidos auxílios.



Os ladrões conseguiram levar uma geladeira e freezer novos, impressora, duas televisões, panelas e diversos alimentos da unidade escolar. Além disso, no mesmo bairro e na mesma madrugada, bandidos ‘fizeram a limpa’ no Posto de Saúde, de onde levaram botijão de gás, televisão, caixa de som e impressora.



Para os moradores do município aldeense, casos como esse têm sido comuns. “Virou rotina na cidade”, diz um comentário na internet. Um deles ainda questiona: “Tiraram os guardas municipais e vigilantes das unidades, por quê?”



O vereador Isaías Pinheiro esteve na Creche Tia Márcia, nesta manhã (20), e fez algumas imagens mostrando como ficou o local. Segundo ele, já foi pedido várias vezes e o prefeito ainda não colocou vigilantes nas escolas. “Prefeito, até quando vamos deixar isso acontecer no município?”, pergunta ele.

O Dia entrou em contato com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia que, em nota, respondeu:



“A Secretaria de Educação confirma o arrombamento na Creche Municipal Tia Márcia na madrugada desta segunda-feira (20). Todas as providências foram tomadas juntamente aos órgãos de segurança e a perícia já foi realizada na unidade. Ainda neste dia 20, será realizada uma reunião com a secretarias interessadas, que tem por objetivo buscar soluções quanto as medidas de vigilância das escolas, entre elas, o projeto de monitoramento que vem sendo avaliado por meio de pesquisa de mercado. A projeção de retorno das aulas na unidade do Boqueirão é na quarta-feira (22), prosseguindo o atendimento aos alunos da Educação Infantil”.