Profissionais da Saúde de São Pedro da Aldeia passam por capacitação no atendimento ao público LGBTQIA+ASCOM SPA

Publicado 23/06/2022 17:17

Os profissionais de saúde de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, estão participando da Jornada Formativa LGBTI, onde passam por uma capacitação promovida pelo Centro de Cidadania LGBTQIA+ da Baixada Litorânea I e II durante esta semana. A iniciativa tem a colaboração do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) do município.

O evento faz parte do Programa Rio sem LGBTFOBIA do Governo do Estado e conta com a participação de equipe multiprofissional dentre os quais se destacam profissionais da área de assistência social, psicologia e direito.

As palestras começaram nesta quarta-feira (22), na sede da Secretaria de Educação, e seguem até esta sexta-feira (24). O objetivo é incentivar um olhar mais humanizado aos usuários da rede de saúde.

Entre os temas discutidos destacam-se a história LGBTQIA+ e da LGBTfobia, a orientação sexual e identidade de gênero, a sigla LGBTQIA+, a interseccionalidade, além de políticas públicas no SUS, o papel dos trabalhadores, estudos de caso e a análise de instrumentos institucionais.