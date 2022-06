Finalista do The Voice Kids se apresenta neste sábado (25) em São Pedro da Aldeia - ASCOM

Finalista do The Voice Kids se apresenta neste sábado (25) em São Pedro da Aldeia ASCOM

Publicado 22/06/2022 16:18

O cantor Luís Miguel, finalista do programa The Voice Kids, se apresentará no CEASP de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, neste sábado (25), interpretando canções nacionais e internacionais, com mensagens de amor. O show acontece às 10h, com classificação livre e entrada é gratuita. Na Feira também terá pula-pula, de graça, para crianças.

Luís Miguel, que tem apenas 13 anos de idade, e é morador de Unamar, distrito de Cabo Frio, município vizinho ao CEASP, ganhou destaque nas redes sociais quando seu clipe de “Corrente Do Bem” viralizou, acumulando mais de 19 milhões de views. Foi então que o jovem foi convidado para participar do reality show musical Canta Comigo Teen, da Rede Record, onde chegou à final, no ano passado, e recentemente, do The Voice Kids, da Rede Globo. O cantor também já subiu ao palco ao lado de músicos consagrados como Zezé di Camargo e Luciano.

As apresentações culturais que vêm sendo oferecidas gratuitamente aos clientes, sempre aos sábados, na Feira, das 7h às 13h, são formas de atrair ainda mais público ao empreendimento.