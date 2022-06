Dupla é detida com farto material para endolação de drogas em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/06/2022 15:18

Dois homens, identificados como B.S.M. e J.F.S., foram detidos com farta quantidade de material para endolação de drogas nesta segunda-feira (20) no Parque dos Meninos, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, a dupla foi capturada durante um patrulhamento, a bordo de um táxi. Após revistas no veículo, os agentes localizaram três frascos de fermento, dois rolos de fita adesiva, duas peneiras, dois socadores de madeira, dois pacotes de sacolés, um rolo de plástico picotado e uma garrafa de éter.

Um dos ocupantes do automóvel confessou a posse do material e dise que receberia R$ 1 mil do chefe do tráfico do Balneário.

Os envolvidos foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), ouvidos e liberados.