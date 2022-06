Homem apontado como gerente do tráfico do Morro do Limão é capturado em São Pedro da Aldeia - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 22/06/2022 15:13

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas do Morro do Limão foi capturado nesta terça-feira (21), no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Segundo informações da Polícia, uma equipe do Serviço Reservado (P2), recebeu informações, de que o acusado, que também é braço direito do vulgo “Peixe”, (liderança do tráfico local) estaria nas proximidades com mandado de prisão em aberto.

A equipe realizou levantamentos e buscas no bairro e localizou o elemento na Rua do Limoeiro. Ele foi conduzido à 126ª DP, onde permaneceu preso por mandado de prisão referente ao crime de tráfico de drogas.