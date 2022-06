Inscrições para festival gastronômico de São Pedro da Aldeia terminam nesta segunda-feira (27) - Reprodução/ redes sociais

Publicado 25/06/2022 20:25

As inscrições para a edição de inverno do Festival Gastronômico Frutos da Lagoa de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, terminam na próxima segunda-feira (27). Para garantir a participação no evento, os interessados devem se inscrever pelo e-mail [email protected] É necessário enviar informações básicas sobre o estabelecimento, como nome, endereço e horário de atendimento, além da descrição do prato. A previsão é de que o festival aconteça entre os dias 15 e 31 de julho.

O circuito gastronômico tem como objetivo estimular o comércio local, promovendo os sabores da culinária praieira e da alta gastronomia baseadas nas riquezas da Lagoa de Araruama. Os estabelecimentos que trabalham com sobremesas também podem participar, desde que a estética do prato seja inspirada na lagoa.

A secretária de Turismo, Andrea Tinoco, destaca que o sucesso da primeira edição do evento refletiu em toda a rede de produtos e serviços turísticos da cidade. “A gastronomia é um elo fundamental em nossa cadeia turística e econômica, sendo um especial nicho de negócios em nosso município com benefícios que vão desde a geração de empregos, consolidação da referência turística e incentivo direto ao desenvolvimento econômico”, afirmou.

A metodologia da edição de inverno do festival foi definida em uma reunião com proprietários e representantes de estabelecimentos gastronômicos da cidade. Os pratos seguirão a mesma gramatura da primeira edição (300g) e serão vendidos pelo mesmo valor (R$30). A votação para eleger o melhor prato do circuito gastronômico será feita em duas etapas, com votos de um júri técnico e votação popular via QR Code.